L'Fmi pubblica la valutazione dopo la visita sul Titano: analisi tra criticità e risultati

Il Fondo Monetario pubblica la sua valutazione conclusiva dopo la missione "Article 4" a San Marino. Nel documento si leggono le principali 'dritte' dell'Fmi per la crescita economica. La parte più consistente dell'analisi è dedicata al settore bancario che, è stato detto in questi giorni, "non è redditizio". Spiccano i dati sul debito, che arriva fino all'86% per Pil se nel calcolo si includono le criticità del comparto bancario, e sugli Npl, che rappresentano più della metà dei crediti e dei risparmi del settore.

La crescita del Pil reale, poi, potrebbe diminuire. Nello "Statement" il Fondo suggerisce una ricapitalizzazione nel comparto e fa riferimento anche a Banca Centrale. Scrive che Bcsm ha "migliorato le sue riserve" e fatto "importanti passi in avanti" per accrescere il sistema di controllo delle regole. Ma le liquidità del sistema bancario "rimangono basse", rileva il Fondo. E' allora consigliata una "profonda ristrutturazione" per far tornare le banche profittevoli. I tre pilastri di azione su cui l'Fmi ha insistito di più restano la ristrutturazione delle banche, la politiche di bilancio e le riforme strutturali.