L'Istat rivede il paniere: escono i tamponi Covid-19, entra il topper

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Inizio d'anno con l'inflazione in risalita, in Italia e nell'Eurozona. Lo certifica l'Istat, che come ogni anno rivede l'elenco utilizzato proprio per rilevare i prezzi e misurare l'inflazione. Diverse le novità e alcune sollevano anche qualche perplessità: entrano ad esempio lo speck da banco e il cono gelato, il pantalone corto per donna, la lampada da soffitto e il topper per materasso, ma anche la camera d'aria per bicicletta e le spazzole tergicristalli. Superata la pandemia, escono invece dal paniere il test sierologico per gli anticorpi e il tampone molecolare per il Covid-19.

Novità anche per gli animali, si allarga infatti la rilevazione dei prezzi di alcuni prodotti, come i sacchetti igienici per cani e le ciotole per cani e gatti. Critiche molte associazioni dei consumatori, secondo cui l'aggiornamento del paniere non è sufficiente per migliorare le rilevazioni e rispecchiare i bisogni. A gennaio, dunque, l'inflazione rialza la testa: in Italia, le stime preliminari dell'Istat la indicano all'1,5%, dall'1,3% che era a dicembre, e su base mensile i prezzi al consumo segnano un aumento dello 0,6%.

A pesare è la marcata accelerazione dei prezzi degli energetici regolamentati, +27,8% rispetto a gennaio di un anno fa, che includono le tariffe per luce e gas del mercato tutelato. Anche nell'area euro sale l'inflazione, a gennaio si attesta al 2,5% rispetto al 2,4% di dicembre. Il fronte energetico preoccupa, considerando che prosegue la corsa del prezzo del gas in Europa

. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che, se il mercato del gas non dovesse scendere, il governo dovrà intervenire in qualche modo sul prezzo complessivo. E si preoccupa anche degli stoccaggi: “In Italia sono abbastanza buoni – ha detto – ma stanno scendendo e li dovremo ricostituire. E ricostituirli – conclude – col gas sopra i 35 euro diventa un problema serio per lo Stato”.