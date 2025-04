DAZI La American chamber of commerce in Italy plaude alla sospensione dei dazi: nuove prospettive per i rapporti commerciali UE-USA John Mazza (AmCham San Marino): "Un’opportunità per costruire un’area di libero scambio e riformare il sistema VAT europeo"

La American Chamber of Commerce in Italy, rappresentata nella Repubblica di San Marino dal Dott. John Mazza, esprime soddisfazione per la decisione del presidente Donald Trump di sospendere l’applicazione dei nuovi dazi reciproci, aprendo così la strada a negoziati con i Paesi interessati a nuovi accordi tariffari.

Per i Paesi dell’Unione Europea – e quindi anche per la Repubblica di San Marino – si tratta di una chance importante per ristabilire condizioni di interscambio commerciale con gli Stati Uniti che siano ordinate, eque e reciprocamente vantaggiose. Secondo Mazza, è fondamentale che le parti puntino a un obiettivo di medio termine ambizioso: la creazione di una zona di libero scambio UE-USA o, ancora meglio, UE-NAFTA, sull’esempio dell’accordo firmato lo scorso 6 dicembre 2024 tra l’Unione Europea e il Mercosur.

In parallelo, viene indicata come strategica la revisione del sistema VAT europeo, con l’obiettivo di avvicinare la normativa IVA al modello della Sales Tax statunitense. Una riforma che potrebbe semplificare oneri amministrativi, ridurre frodi e distorsioni, favorendo la competitività delle imprese. In questo contesto, San Marino potrebbe assumere un ruolo pionieristico, sperimentando la sostituzione graduale dell’imposta monofase con una sales tax estesa anche alla vendita di beni, ampliando l’attuale Imposta Complementare sui Servizi.

