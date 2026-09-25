La C.A.P.A. compie 50 anni, Udienza con la Reggenza

Tutto è iniziato nel 1976, con 32 soci fondatori che realizzarono il primo impianto di stoccaggio. Mezzo secolo dopo, la Cooperativa Ammasso Prodotti Agricoli celebra 50 anni, e lo fa di fronte alle massime cariche istituzionali, i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

Prima, il discorso del Segretario per il Territorio Matteo Ciacci: "Nel corso di questi decenni, la CAPA ha accompagnato l'evoluzione del settore, rappresentando professionalità, competenze e interessi che hanno trovato nel tempo un punto di riferimento importante. Un percorso che ha attraversato profondi cambiamenti economici e sociali, mantenendo però al centro il valore del lavoro, dell'impresa e delle persone che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo del nostro Paese. Celebrare questo anniversario significa quindi guardare alla storia, ma anche al futuro. Le sfide che abbiamo davanti sono molte: dalla trasformazione digitale alla sostenibilità, dall'innovazione alla necessità di rendere sempre più competitivo e attrattivo il nostro sistema economico. In questo percorso, dialogo tra istituzioni e realtà associative come la CAPA sarà fondamentale".

Le parole della Reggenza: "La storia di San Marino è, sin dalle sue origini, la storia di un Popolo legato a doppio filo alla propria Terra. Un legame fatto di lavoro operoso, di sacrificio, di profondo rispetto la natura e, soprattutto, di un forte spirito comunitario, quando le risorse erano scarse e le sfide grandi, la nostra gente ha compreso un principio fondamentale: da soli si sopravvive, ma insieme si costruisce il futuro. È da questa consapevolezza che nasce la straordinaria esperienza della cooperazione agricola e dell'ammasso unificato dei prodotti agricoli della nostra Repubblica. L'ammasso dei prodotti agricoli - dai cereali al vino, dall'olio ai frutti della nostra Terra riteniamo rappresenti l'espressione più alta della solidarietà economica e sociale. Esso garantisce dignità al lavoro dei campi, tutelando i piccoli e grandi produttori dalle fluttuazioni di mercato garantendo un a giusta remunerazione al loro sforzo quotidiano, Inoltre, preserva a qualità la tipicità, permettendo alla nostra Comunità di valorizzare le proprie eccellenze attraverso disciplinari rigorosi e un controllo di filiera che tutela prima di tutto il consumatore. La cooperazione agricola sammarinese è stata, e continua ad essere, il vero custode del nostro paesaggio rurale.”

Questi non sono anni facili, per il cambiamento climatico e le crisi internazionali, ma la C.A.P.A. guarda al futuro, come spiega il suo Presidente Gian Luca Giardi: "le sfide per il futuro sono quelle di valorizzare maggiormente i cereali che produciamo a San Marino, anche trasformandoli e valorizzando già come facciamo tramite il Consorzio Territoriale di San Marino, però ovviamente si può fare sempre meglio. Abbiamo celebrato i 50 anni quest'anno sotto varie forme, tramite la presenza in Fiera Agricola, poi abbiamo fatto questo evento conviviale con i soci, e questa, oggi, è la ciliegina sulla torta, questa Udienza dalle Loro Eccellenze che ci dà lo slancio per proseguire e migliorare l'attività ma è sicuramente un attestato di vicinanza che le Istituzioni hanno dimostrato nei nostri confronti e questo ci inorgoglisce e ci spinge a fare ancora meglio."

La Capa è anche uno dei Soci Fondatori del Consorzio Terra di San Marino, la cui Presidente, Aida Maria Adele Selva, è molto orgogliosa di condividere con la Cooperativa questo traguardo dei 50 anni: "Questi primi 50 anni sono una gioia grandissima, perché siamo particolarmente fieri che la cooperazione agricola, e la CAPA ne è la dimostrazione, è rimasta in territorio, e ha mantenuto il settore agricolo vitale, perché a San Marino l'agricoltura c'è, la Cooperativa Ammasso Prodotti Agricoli, cereali, sono alla base dell'alimentazione quindi diciamo che di fatto è la prima cooperativa che è nata in territorio. Noi abbiamo tanti progetti ancora in corso, sia per quanto riguarda anche il biologico, e anche per lo sviluppo di nuovi prodotti, siamo partiti con le farine a Marchio Terra, prima di tutto il grano a Marchio Terra, poi la farina, il pane col bollino, la pasta attualmente, la piadina, e poi biscotti e anche altri prodotti della filiera cerealicola, ma siamo pronti ad implementarla."