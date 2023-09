PARITÀ DI GENERE La certificazione delle aziende come incentivo alla parità di genere, nel Convegno riminese di Confindustria Tra i relatori anche Neni Rossini, Presidente di ANIS e SIT Group, che ha spiegato come per San Marino e Romagna sia simile la strada da percorrere.

L'incontro è stato intitolato “Alla ricerca della parità di genere” perché il percorso da fare è ancora lungo. È il convegno voluto da Confindustria Romagna per fare il punto sulla situazione dei diritti delle donne all’interno del sistema economico. Un’occasione di dialogo per dare voce alle imprese femminili con l’obiettivo di aumentarne la rappresentanza.

Ad anticipare i lavori un minuto di silenzio in ricordo di Lorenzo Cagnoni, imprenditore scomparso a 84 anni e uno degli artefici del successo di Rimini Fiera.

Tema centrale del convegno l’opportunità legislativa della certificazione nelle aziende introdotta dall’avvocato Ciro Cafiero che ne aiutò la stesura durante il Governo Draghi. Tutte le imprese che dimostrano di aver adottato politiche in favore dell’occupazione femminile (per opportunità di carriera, salari e tutela della genitorialità) sono eleggibili per la certificazione che consentirà sgravi fiscali e un punteggio più elevato nei bandi pubblici.

Una soluzione concreta per combattere una disparità di genere ancora allarmante. Oggi in Europa il divario tra gli stipendi maschili e femminili è infatti del 13%.

Nel servizio l’intervista a Neni Rossini, Presidente di ANIS e SIT Group

