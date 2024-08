2012-2022 La Csdl invita le autorità ad "approfondimenti" sulle dichiarazioni dei redditi delle licenze individuali Per la Confederazione del Lavoro fa riflettere la differenza tra redditi complessivi e redditi da lavoro.

La Csdl invita le autorità ad "approfondimenti" sulle dichiarazioni dei redditi delle licenze individuali.

Secondo la Confederazione Sammarinese del Lavoro il reddito da lavoro dei titolari di licenza individuali, tra il 2014 e il 2022, è cresciuto ben oltre l’inflazione, a differenza di quanto avvenuto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Per la Csdl deve inoltre far riflettere la marcata differenza tra reddito da lavoro e reddito complessivo, dei titolari di licenze individuali che sono prevalentemente artigiani e commercianti. Di qui l'invito alle autorità preposte a svolgere approfondimenti rispetto alla congruità dei redditi dichiarati nei decenni e la loro rispondenza rispetto alle proprietà accumulate.

