ENOGASTRONOMIA La cucina del buon gusto per una "Colazione regale" Evento al 'Piccolo' con cuochi ed ospiti d'eccezione

Puntare sulle delizie del palato per dare slancio al settore enogastronomico e fungere da volano per lo sviluppo economico del Paese. E' con questo spirito che il ristorante Il Piccolo ha organizzato l'evento 'Colazione', alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini e Amati e del Sindaco di Cattolica, Mariano Gennari. Cuochi d’eccezione - Jacopo Ticchi della Trattoria Da Lucio e Mario Liotta del Piccolo - all'opera con prodotti ittici d’eccellenza (presentata nell'occasione Cristalda, l'Ostrica del Gargano), per il piacere degli ospiti intervenuti, il tutto accompagnato da un gradevole sottofondo musicale.



