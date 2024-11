La Federazione Costruzioni e Servizi chiude il ciclo congressuale Cdls

Nel video le interviste a Nicola Canti (Segretario uscente Federazione Costruzioni e Servizi Cdls) e Gianluigi Giardinieri (Segretario Generale Aggiunto Cdls)

Ultimo appuntamento per la Cdls, che completa così il suo percorso iniziato il 15 ottobre. A Fiorentino, nella Sala riunioni i Due Archi, il nono Congresso della Federazione Costruzioni e Servizi “Interpretare il cambiamento”: al centro il rinnovo dei contratti - i settori bancario e servizi sono stati tra gli ultimi a ottenerlo -, il percorso di Associazione con l'Unione europea e uno sguardo alle nuove tecnologie e intelligenza artificiale, applicate al mondo del lavoro.

Ad aprire l'assise con un indirizzo di saluto il segretario alle Finanze Marco Gatti, che riprendendo il titolo invita a non arrendersi al luogo comune del “abbiamo sempre fatto così” e mirare a un vero cambiamento. La sua Segreteria è al lavoro sulle riforme Iva e Igr, “ma non per alzare le tasse – sottolinea – bensì per redistribuirle”.

La mozione finale è stata approvata all'unanimità, dopo la relazione del Segretario uscente e unico candidato per il nuovo mandato, Nicola Canti. "Gli obiettivi fondamentali sono stati comunque i rinnovi dei contratti di lavoro - spiega Canti -, tranne uno, quello dei dipendenti di Banca centrale, che ancora non è stato rinnovato, ma che auspichiamo breve di riuscire a rinnovare. È stato un elemento fondamentale e determinante in questi tre anni. Ovviamente molti di questi scadranno a fine anno, quindi l'impegno di rinnovarli per il futuro sarà anche la base di partenza per il prossimo triennio".

Si sono chiuse le urne per le elezioni del direttivo ed entro la fine del mese tutti gli organismi del sindacato dovrebbero essere eletti. Si chiude così il percorso congressuale Cdls. "È stato un ciclo congressuale estremamente vivo e partecipato - commenta Gianluigi Giardinieri, Segretario Generale Aggiunto Cdls -, sono oltre 330 i delegati, fatti in oltre 100 assemblee. Con quest'ultimo congresso della Federazione Costruzioni si chiude il ciclo anche dei quattro Congressi delle Federazioni".

Nel video le interviste a Nicola Canti (Segretario uscente Federazione Costruzioni e Servizi Cdls) e Gianluigi Giardinieri (Segretario Generale Aggiunto Cdls)