La Repubblica di San Marino incontra il Forum Italiano dell'Export

Il Teatro Titano diventa la cornice per un incontro tra i più importanti ambasciatori del Made in Italy. Dopo Milano, New York e Dubai arriva anche a San Marino il 12 dicembre l'appuntamento con i Talks firmati Forum Italiano dell'Export. L'obiettivo è approfondire lo status quo e le nuove prospettive economiche attraverso la lente della competenza, dell'innovazione e dell'avanguardismo, valorizzando i rapporti tra Italia e San Marino in ottica export.

Interverranno tra gli altri Andrea Benetton, l'Ambasciatore e già Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri Umberto Vattani, l'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, Vittoriana Abate storica inviata di Porta a Porta e l'evento godrà della partnership con il media brand Forbes.

L'evento è stato fortemente voluto dal fondatore e presidente del Forum Italiano dell'Export Lorenzo Zurino, in sinergia con il Segretario all’Industria Fabio Righi.

Per Righi un'occasione per gli imprenditori del Titano per ampliare le loro prospettive rendendo così San Marino sempre più competitiva e flessibile sul mercato internazionale. Il Forum Italia dell'Export - conclude Zurino - è e sarà sempre dove vi è spazio e apertura alla valorizzazione dei territori, delle competenze, di un tessuto sociale vibrante e delle istituzioni orientate al supporto concreto alle imprese, alle persone e alla ricchezza che queste generano.’