La Repubblica di San Marino invitata a partecipare alla manifestazione “Sharjah Heritage week”

Nuove opportunità in chiave economico-promozionale per la Repubblica arrivano dall'invito, in qualità di Paese ospite, alla “Sharjah Heritage week”, in programma dal 10 al 15 novembre prossimi negli Emirati Arabi Uniti. Il format della manifestazione – specifica una nota - prevede che San Marino presenti la propria storia, cultura e tradizioni sia attraverso esibizioni musicali e storico-artistiche, sia con la presentazione di una selezione di prodotti artigianali.

A tal proposito si ricercano artigiani con determinate caratteristiche ovvero: con produzioni riconosciute dal marchio di tipicità artigianato sammarinese; che producono a San Marino con materie prime sammarinesi; o che producono in loco anche con materie prime non sammarinesi.

Ceramica, tessile, legno, pietra, vetro, ferro, gioielleria/bigiotteria, cosmetica e prodotti wellness, le tipologie di prodotto richieste. Escluso in questo caso il settore agroalimentare. Designato a coordinare le attività necessarie alla partecipazione, l'Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi, Mauro Maiani, il quale ha messo a disposizione degli interessati il proprio indirizzo di posta elettronica – mauro.maiani@esteri.sm.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 5 settembre. L'appuntamento di Sharjah si prospetta evento ponte per l'Expo 2020 di Dubai, alla quale il Titano parteciperà con un proprio Padiglione espositivo.





Qui tutte le informazioni.