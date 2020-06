VARIAZIONE DEL BILANCIO La Segreteria Finanze presenta il testo emendato alle parti sociali, forti critiche al metodo

In attesa della seconda lettura consiliare, le proposte di emendamento alla Legge di assestamento di bilancio sono state al centro dell'incontro di questa mattina, a Palazzo Begni, tra il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, i sindacati e le associazioni dei consumatori. Sul tavolo un testo emendato, consegnato per la prima volta questa mattina, più complesso della bozza portata precedentemente all'attenzione delle parti sociali. Di qui le "forti critiche per la mancanza di un confronto più ampio, soprattutto per le questioni legate a banche e riforme" - fa notare la CSU. “La non condivisione – sostengono le organizzazioni sindacali – crea di fatto l'impossibilità di analizzare il Pdl come vorremmo e nega eventualmente la possibilità di proporre suggerimenti e modifiche”. Critiche al metodo anche dall'USL: “L'urgenza – aggiungono - non è una giustificazione. Non c'è stata la possibilità di dare un contributo fattivo”.



