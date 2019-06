la svolta social di Banca Centrale

Banca Centrale si dice consapevole dell’importanza nella comunicazione dell’utilizzo dei social media, per questo ha attivato il proprio profilo aziendale sulla piattaforma LinkedIn. Lo potete trovare su https://www.linkedin.com/company/banca-centrale-repubblica-di-san-marino/.

Una svolta per l'Istituto di via del Voltone, Banca Centrale che utilizzerà il proprio profilo social per favorire la partecipazione e il dialogo con i propri interlocutori sammarinesi ed internazionali. E’ in questo spazio e con queste attività che l’Autorità di Vigilanza intende perseguire le proprie finalità istituzionali anche attraverso una comunicazione più efficace, perché possedere lo stesso “linguaggio” è il presupposto e il principio attorno ai quali ruota l’odierna comunicazione. Fermo restando, per ogni riferimento specifico e di carattere tecnico, la comunicazione “tradizionale” rappresentata dal proprio sito web (www.bcsm.sm).