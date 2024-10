INNOVAZIONE Lanciarsi nel settore dell'e-commerce: le dritte e i consigli degli esperti A San Marino un workshop di formazione gratuito dedicato agli imprenditori online

In un settore, quello delle vendite on-line, sempre più competitivo e in crescita costante, non si può più improvvisare. Oggi è necessario avere competenze specifiche. Ci pensano gli esperti ad aggiornare gli imprenditori del web. A Fiorina un corso gratuito organizzato da The Space – realtà sammarinese specializzata in digital business – per aiutare gli innovatori a massimizzare profitti e margini.

"L'obiettivo - spiega Filippo Bacciocchi, co-fondatore di The Space - è sensibilizzare e formare gli imprenditori in ambito e-commerce che hanno già un'attività e che vogliono farla crescere, quindi sviluppare un progetto che passa per l'analisi dei dati".

È facile aprire un'attività di e-commerce a San Marino e quali sono i principali requisiti? "Sicuramente è facile - prosegue Bacciocchi - nel senso che le dinamiche sono molto simili al mercato italiano. Per avviarla è sufficiente una licenza e-commerce. Quello che è difficile è farla funzionare. Sicuramente è un settore in forte crescita: si parla di circa un 10-15% all'anno di incremento delle licenze; rispecchia un po' il mercato italiano".

I consigli utili per chi vuole avviare un'attività del genere a San Marino? "Utilizzare un approccio molto analitico al business è fondamentale: pianificare e non sottovalutare tutti gli aspetti che ruotano attorno alla vendita, quindi dalla logistica al servizio clienti". E' necessario, "non sottovalutare tutti i principi di marketing".

Nel servizio l'intervista a Filippo Bacciocchi, co-fondatore di The Space

