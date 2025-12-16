TV LIVE ·
Lavanderia Sammarinese: 50 lavoratori in CIG, "sospensione temporanea per rinnovare lo stabilimento"

Fine lavori aprile 2026. Alla base - spiega Lavanderia Sammarinese - "un piano di ammodernamento industriale per rafforzare la competitività. Il piano salvaguarda sostanzialmente l’attuale perimetro occupazionale"

16 dic 2025
Una cinquantina di lavoratori della Lavanderia Sammarinese in cassa integrazione. L'azienda, attraverso una nota, spiega: "è stato avviato un piano di ammodernamento industriale per rafforzare la competitività, il progetto - fa sapere - prevede investimenti in nuovi impianti, tecnologie avanzate e processi digitalizzati, con lavori fino ad aprile 2026. In ragione di ciò - spiegano - "è prevista una sospensione temporanea della produzione, finalizzata al completo rinnovamento dello stabilimento. Il piano - sottolinea infine Lavanderia Sammarinese - salvaguarda sostanzialmente l’attuale perimetro occupazionale".

Leggi la nota stampa di Lavanderia Sammarinese




