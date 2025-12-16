PIANO Lavanderia Sammarinese: 50 lavoratori in CIG, "sospensione temporanea per rinnovare lo stabilimento" Fine lavori aprile 2026. Alla base - spiega Lavanderia Sammarinese - "un piano di ammodernamento industriale per rafforzare la competitività. Il piano salvaguarda sostanzialmente l’attuale perimetro occupazionale"

Lavanderia Sammarinese: 50 lavoratori in CIG, "sospensione temporanea per rinnovare lo stabilimento".

Una cinquantina di lavoratori della Lavanderia Sammarinese in cassa integrazione. L'azienda, attraverso una nota, spiega: "è stato avviato un piano di ammodernamento industriale per rafforzare la competitività, il progetto - fa sapere - prevede investimenti in nuovi impianti, tecnologie avanzate e processi digitalizzati, con lavori fino ad aprile 2026. In ragione di ciò - spiegano - "è prevista una sospensione temporanea della produzione, finalizzata al completo rinnovamento dello stabilimento. Il piano - sottolinea infine Lavanderia Sammarinese - salvaguarda sostanzialmente l’attuale perimetro occupazionale".



