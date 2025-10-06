TV LIVE ·
Lavanderia Sammarinese: posti di lavoro rischio, dipendenti preoccupati per il futuro

6 ott 2025
Posti di lavoro a rischio per i dipendenti della Lavanderia Sammarinese di Gualdicciolo. La scorsa primavera il cambio di proprietà. L'azienda verrà quindi totalmente riorganizzata, in base ai nuovi progetti imprenditoriali.

Tra i lavoratori c'è preoccupazione per il futuro, tra chi potrebbe non vedersi rinnovato il proprio contratto a tempo determinato, chi andrà forse in mobilità e chi potrebbe essere distaccato verso un'altra impresa che collabora con la Lavanderia. Non tutti i lavoratori, però, dovrebbero essere licenziati. Si è già svolto un incontro tra sindacati, Anis e nuova proprietà. Ora c'è attesa per un ulteriore confronto, a breve, tra le parti.




