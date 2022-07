Lavoratori AASLP: lunedì 18 luglio lo sciopero generale in Piazza della Libertà

Lavoratori AASLP: lunedì 18 luglio lo sciopero generale in Piazza della Libertà.

È stato indetto uno sciopero generale di tutti i lavoratori e salariati AASLP per la giornata di lunedì 18 luglio. A partire dalle 8:30 fino alle 10:00 la manifestazione avrà logo sempre in Piazza della Libertà come lo scorso lunedì (13 luglio). In questa giornata i lavoratori si assenteranno da lavoro per manifestare davanti a Palazzo Pubblico per protestare e – come da comunicato - “rivendicare con forza il rispetto degli impegni che lo stesso Governo si era assunto”.

Lo stato di agitazione dei lavoratori proseguirà anche successivamente, fino alla positiva conclusione del rinnovo contrattuale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: