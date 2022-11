Lavoratori commercio: oggi il giorno dello sciopero

I lavoratori impiegati nel settore Commercio sono pronti a incrociare le braccia per l’intera giornata di oggi 4 novembre. Il corteo prende avvio dalla Ciarulla alle ore 9.00, nel parcheggio del "Globo", per poi transitare in auto davanti ai principali esercizi commerciali sammarinesi tra cui Titancoop, Wonderfood, Conad, Coal, Piume, La Sociale, nonché davanti alle sedi di Osla e USC. Lo sciopero culminerà in un una serie di presidi. Il contratto è scaduto dal 2018 e l’aumento del 4,5% proposto dalle associazioni datoriali è stato ritenuto dai lavoratori non adeguato. I sindacati chiedono aumenti adeguati che possano difendere le retribuzioni dal caro vita.

