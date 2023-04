Lavoro a San Marino: diminuiscono le richieste di mobilità Per il segretario Teodoro Lonfernini il segno che, in un periodo molto complicato, “il nostro sistema produttivo tiene”

Lavoro a San Marino: diminuiscono le richieste di mobilità.

Nel primo trimestre del 2022 le richieste di riduzione di personale delle imprese sammarinesi erano state 85; nello stesso periodo di quest'anno sono scese a 70, nonostante la “congiuntura economica mondiale”, sottolinea in una nota la segreteria al Lavoro. Stando alle richieste avanzate dagli imprenditori, sono 31 i dipendenti sammarinesi o residenti interessati dalla mobilità, contro i 28 lavoratori frontalieri, e 11 le persone che usufruiranno dell’ammortizzatore della disoccupazione. E ancora, sono 32 imprese sammarinesi a ricorrere allo strumento della mobilità o a prevedere una riorganizzazione aziendale; 12 ditte hanno invece cessato la propria attività, per ragioni diverse fra loro, mentre tre sono state oggetto di sospensione di licenza. “È un dato che evidenzia la tenuta del nostro sistema produttivo in un periodo molto complicato - dichiara il Segretario Teodoro Lonfernini – e che mostra la validità degli strumenti normativi messi a disposizione degli imprenditori per favorire l’occupazione”. Annunciata per domani una conferenza stampa sul tema.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: