Lavoro: cambio al vertice per il Csir, al centro franchigia per i frontalieri e tassazione delle pensioni.

Cambio al vertice per il Consiglio sindacale interregionale San Marino, Emilia-Romagna e Marche. Nominato alla presidenza Massimo Fossati della Cisl, che succede ad Agostino D'Antonio della Csdl. Alla vice-presidenza Enrico Biordi dell'Usl. Al centro dell'ultima assemblea una serie di questioni legate ai frontalieri e ai pensionati.

Il CSIR chiede che si annullino le differenze tra tutti i lavoratori nei rispettivi territori, per gli oltre 7200 frontalieri sul Titano e per i sammarinesi oltreconfine. Da qui la proposta di un osservatorio permanente sul lavoro transfrontaliero. L'organizzazione invita il Parlamento italiano a ratificare quanto prima il disegno di legge dell'accordo Italia-Svizzera con l'obiettivo di innalzare a 10mila euro la franchigia. In merito alla tassazione delle pensioni degli ex frontalieri, il Csir sottolinea l'urgenza di un chiarimento in merito.





