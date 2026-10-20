Lavoro: certificati e pareri sugli incentivi diventano digitali

Meno passaggi allo sportello, certificati richiesti online e una valutazione preventiva sugli incentivi alle assunzioni. Il lavoro a San Marino passa anche dalla semplificazione delle pratiche.

Due le novità introdotte dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dal Dipartimento e dall’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive: certificazioni elettroniche attraverso il portale Istanze OnLine e richieste di parere sulle agevolazioni attraverso l’applicativo Labor. Per i cittadini significa poter chiedere da computer il proprio certificato storico lavorativo, quello di occupazione o non occupazione, oppure l’attestazione di iscrizione alle liste di avviamento al lavoro.

Anche le imprese possono utilizzare il servizio: tra i documenti disponibili, il riepilogo numerico del personale, l’elenco dei dipendenti con mansioni e livelli e la certificazione di regolarità rispetto agli obblighi di collocamento obbligatorio.

Per accedere occorre registrarsi al Portale dei Servizi Online della Pubblica Amministrazione, su gov.sm, entrare in Istanze OnLine e selezionare la sezione ULPA.

I documenti vengono rilasciati in formato digitale, con strumenti che consentono di verificarne l’autenticità. Il passaggio sarà graduale. Nella prima fase sperimentale resteranno disponibili anche le richieste via posta elettronica e agli sportelli. Il canale telematico viene raccomandato, mentre gli uffici continueranno a garantire assistenza a chi deve familiarizzare con le nuove procedure.

La seconda novità riguarda chi programma un’assunzione. Attraverso Labor, gli operatori economici possono chiedere un parere preventivo sulla possibilità di accedere agli incentivi occupazionali. Una valutazione che tiene conto dei requisiti normativi e delle caratteristiche del lavoratore interessato. Per le imprese, dunque, uno strumento per orientare le scelte prima di assumere.

Per l’ULPA, pratiche più tracciabili e un’organizzazione più uniforme delle istruttorie. La sperimentazione servirà anche a raccogliere osservazioni e correggere eventuali difficoltà. Previsto inoltre un maggiore utilizzo delle pagine istituzionali Facebook e Instagram per aggiornamenti e informazioni sui servizi. L’obiettivo dichiarato è ridurre tempi, spostamenti e adempimenti. La prova sarà nell’uso quotidiano: rendere più semplice una pratica per chi cerca lavoro e per chi lo offre.







