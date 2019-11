Lavoro: contatto diretto tra imprese e disoccupati, introdotta la nuova funzionalità

Nel servizio il Segretario al Lavoro

Novità dal mercato del lavoro. Da lunedì è stato introdotto un nuovo meccanismo che ha l'obiettivo di velocizzare l'incontro tra impresa e lavoratore, snellendo la burocrazia. D'ora in poi, infatti, le aziende potranno accedere al portale Labor e consultare direttamente i curriculum dei disoccupati iscritti alle liste, per cercare il lavoratore che più corrisponde al profilo richiesto. Non sarà più necessario interfacciarsi con l'Ufficio preposto.

A presentare la nuova funzionalità è stato il segretario di Stato al Lavoro, Andrea Zafferani, che ha parlato di un sistema che potrà favorire le assunzioni. In più, le imprese che non ne hanno pianificato una, spiega Zafferani, potrebbero anche procedere in tal senso dopo aver visionato particolari caratteristiche di un lavoratore utili all'azienda. Il personale dell'Ufficio politiche attive del lavoro è stato formato per lavorare con il nuovo 'sistema' ed è stata introdotta la figura di una psicologa che si occuperà di ricostruire percorsi formativi e mansioni. La raccomandazione delle istituzioni è di tenere aggiornato il proprio curriculum tramite il portale Labor.

Nel video, l'intervista al segretario di Stato al Lavoro, Andrea Zafferani