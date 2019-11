Lavoro, controreplica di Zafferani che accusa la Dc di diffondere fake news

Per la Dc "oggi 7 lavoratori su 10 sono frontalieri?". Una fake news secondo il Segretario all'Industria che controreplica sostenendo come alla Dc forse sfugga che “nel settore privato oggi sono occupati circa 10.000 lavoratori residenti in territorio, il 61,3%, mentre 6.300 sono frontalieri”. “I casi sono due, - insiste Andrea Zafferani - o non conoscono i dati oppure prendono semplicemente in giro le persone”. Zafferani auspica, infine, che si possa evitare di fare campagna elettorale basata sulle fake news. “Tutte le critiche e le proposte sono legittime, - conclude - ma che siano basate sui fatti e non sulla distorsione della realtà”.