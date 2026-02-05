TV LIVE ·
Lavoro: cresce l'occupazione sul Titano, diminuisce la Cig

Nel Bollettino di statistica del quarto trimestre 2025 si registra anche un aumento delle imprese

di Pierluigi Mandoi
5 feb 2026

Crescono l'occupazione e le imprese operanti sul Titano, diminuisce la cassa integrazione. È la fotografia del lavoro a San Marino fornita dal Bollettino di statistica del quarto trimestre 2025.  In particolare, secondo i dati al 31 dicembre dello scorso anno, la forza lavoro complessiva in Repubblica ha superato le 25mila unità, registrando un aumento dell'1,8% rispetto al 2024. A trainare l'occupazione soprattutto il settore privato e in particolare le aziende manifatturiere e del commercio. Cresce anche il numero dei lavoratori frontalieri, che con un incremento del 5,7% raggiunge le 8.699 unità, il 37,9% del totale dei dipendenti.

Sono invece 844 i disoccupati, 72 in più dall'anno precedente per un tasso di disoccupazione totale del 5,8%. Un numero che scende però al 3,1% se si considera solo chi si rende immediatamente disponibile a entrare nel mondo del lavoro.  In calo la cassa integrazione: le aziende che ne hanno fatto ricorso sono scese da 275 a 267 e l'ammontare liquidato è diminuito del 20% attestandosi a circa 2 milioni e 800mila euro. “Siamo di fronte a indicatori che premiano la stabilità e la visione a lungo termine”, ha commentato il segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori. “Anche il lieve ritocco del tasso di disoccupazione va letto con le lenti della macroeconomia, aumenta la popolazione attiva che si affaccia alla ricerca di impiego, attratta proprio dalle opportunità che il nostro sistema sa generare”.

Saldo attivo per il Titano anche sul versante delle imprese, il cui numero totale è aumentato dell'1,4% superando le 5.300. “Vedere crescere il numero delle imprese, e contestualmente vederle rafforzarsi in termini di dipendenti, significa che abbiamo creato l'habitat giusto per fare impresa", ha dichiarato il segretario per l'Industria, Rossano Fabbri




