Lavoro di frontiera: il CSIR San Marino-Emilia Romagna-Marche intensifica il confronto con il Parlamento italiano.

Il CSIR San Marino-Emilia Romagna-Marche prosegue il suo impegno sulle problematiche del lavoro di frontiera, concentrandosi sulla doppia tassazione delle pensioni e sui diritti sociali negati. Una delegazione dell’Ufficio di Presidenza ha avviato incontri con parlamentari italiani per sensibilizzare sul tema e individuare soluzioni concrete.

Tra gli esponenti già coinvolti figurano il Senatore Marco Croatti e la Deputata Beatriz Colombo, che ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere misure a tutela dei lavoratori frontalieri, con particolare attenzione ai congedi per prestatori di assistenza (ex Legge 104/92).

“Vogliamo cercare di continuare a fare massa critica su questi temi molto importanti – afferma Daniele Tomasetti, presidente CSIR – a fine mese avremo altri confronti prima di valutare ulteriori iniziative”.



Il Consiglio Sindacale Interregionale accoglie con favore l’istituzione del "Tavolo interministeriale dei frontalieri", auspicando che possa portare a uno statuto specifico per questa categoria e a un dialogo più strutturato tra Italia e San Marino.

