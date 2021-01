Lavoro, Lonfernini traccia i nuovi obiettivi: "Mercato sta soffrendo, nuovi interventi e una riforma"

Il segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini, delinea gli obiettivi per il 2021 sul fronte dell'occupazione, a partire da una serie di interventi e dall'annunciata riforma. Questo in un anno segnato, come emerge dall'ultimo bollettino di statistica, da numeri negativi. Al 31 dicembre 2020 diminuiscono i lavoratori sia nel privato che nel pubblico, così come i frontalieri.

Scende, però, anche il tasso di disoccupazione totale, dall'8,02% di fine 2019 al 7,82% di fine 2020: un calo, quest'ultimo, per Lonfernini, legato a un raffinamento di graduatorie e liste di collocamento. Sul tema del lavoro c'è condivisione, spiega il Segretario, sia nel Governo che nella maggioranza.



Nel servizio, l'intervista a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato al Lavoro)

