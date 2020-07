Lavoro: nei primi 6 mesi dell'anno +25% di licenziamenti a San Marino, situazione migliora a giugno

Nuovi dati sul mercato del lavoro dopo la fase acuta dell'emergenza Covid: nei primi sei mesi dell'anno a San Marino +25% di licenziamenti rispetto allo stesso periodo del 2019. Addio al posto sia per i frontalieri che per i residenti, anche se sono stati più colpiti i residenti oltreconfine: +73% di licenziamenti tra i frontalieri, contro un +6% dei residenti. Picco a maggio con +132% di interruzioni dei contratti di lavoro. Ma la situazione migliora radicalmente a giugno, con un -14% dei licenziamenti rispetto allo stesso mese del 2019. Allo stesso tempo, tra maggio e giugno, crescono le assunzioni di sammarinesi. Nel sistema, 920 persone sono invece disoccupate. Grandi numeri per la cassa integrazione, per via dell'emergenza virus: le stime parlano di circa 1 milione e 600mila ore. Annunciata dal segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini, una riforma del mercato del lavoro.

Nel video, l'intervista a Teodoro Lonfernini, segretario di Stato al Lavoro





