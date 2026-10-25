GINEVRA Lavoro, San Marino completa adesione alle Convenzioni OIL. Bevitori: "Un aiuto alla competitività" Ora il Titano è tra gli Stati pienamente allineati agli standard fondamentali della comunità internazionale

La Repubblica di San Marino rende esecutive le tutele internazionali della salute sui luoghi di lavoro. Giovedì a Ginevra, con il deposito degli strumenti di ratifica da parte del segretario Alessandro Bevitori, è stato completato l’iter di adesione formale alle Convenzioni n. 155 e 187 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). La prima obbliga gli Stati a definire, applicare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente sulla sicurezza dei lavoratori, stabilendo specifiche responsabilità per le autorità pubbliche e per i datori di lavoro. La seconda impegna a promuovere il miglioramento continuo delle tutele, diffondendo una cultura nazionale della prevenzione.

L’atto, che ratifica quanto già approvato dal Consiglio Grande e Generale, colloca il Titano tra gli Stati pienamente allineati alle dieci convenzioni ritenute fondamentali dalla comunità internazionale. E fornisce leve operative più stringenti per aumentare la qualità dei controlli e delle protezioni. "In termini di competitività mette il nostro paese tra quelli più virtuosi. Per dare un po' il senso della misura, quando ci sono investitori, in particolare gruppi internazionali, che si affacciano a San Marino, nell'indagine qualitativa che viene fatta sul Paese, verificano anche queste qualità", spiega il segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori. Si apre ora, dunque, una fase applicativa centrata sul dialogo sociale per tradurre gli indirizzi in prassi quotidiane. Un appello al confronto condiviso anche dalla Csdl, che spinge per aggiornare la normativa e indica due obiettivi: istituire la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e prevedere procedimenti penali d'ufficio per gli infortuni con prognosi superiore ai 30 giorni.

La ratifica arriva a pochi giorni dalla firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, altro atto destinato a produrre effetti sul mercato del lavoro di San Marino. "I lavoratori sammarinesi avranno molte più opportunità, anche in termini di internazionalizzazione, per poter lavorare fuori dai nostri confini. Verranno superate tutta una serie di barriere, anche per quanto riguarda i tirocini, i corsi di formazione. Per quanto riguarda l'acquis communautaire e il recepimento della normativa, nel mercato del lavoro non cambierà grossomodo lo stato attuale. Dovremo fare ancora degli adeguamenti per quanto riguarda l'ufficio del lavoro, la gestione di alcune graduatorie. Sotto questo aspetto ci sentiamo molto tranquilli".

Nel servizio l'intervista al segretario di Stato al Lavoro, Alessandro Bevitori

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