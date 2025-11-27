TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:19 Agli Stati generali dell'Export il Segretario Beccari ragiona sul paventato tramonto dell'Occidente 14:07 Lupi sempre più vicini alle case, Sadegholvaad scrive alla Regione: “Fenomeno preoccupante” 13:14 50 anni dall'atto finale di Helsinki: il ricordo di chi c'era 13:13 "Giovani e sport nella Repubblica di San Marino": il volume di Anita Magalotti sul rapporto popolazione-sport 12:46 Un breve amore 'disincarnato' 12:42 Il ciclismo brinda coi suoi campioni 12:30 Lavoro: seminario tripartito con l'OIL, a Palazzo Mercuri, sul dialogo sociale di alto livello 11:36 Il premio “Un felliniano nel mondo” a Gérald Morin, ex segretario del Maestro
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Lavoro: seminario tripartito con l'OIL, a Palazzo Mercuri, sul dialogo sociale di alto livello

Obiettivo rafforzare il “Contratto Sociale”; con l'implementazione di una Convenzione di valore strategico nel contesto delle priorità della Coalizione mondiale per la giustizia sociale

27 nov 2025
Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Alessandro Bevitori, Enzo Merlini (CSDL), Francesca Busignani (USL) e Milena Frulli (CDLS)
Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Alessandro Bevitori, Enzo Merlini (CSDL), Francesca Busignani (USL) e Milena Frulli (CDLS)

Strutturare il confronto fra i vari attori del mondo del lavoro; fare in modo che diventi un asset imprescindibile per dare concretezza normativa al principio del lavoro dignitoso, per affrontare sfide quali la transizione ecologica e digitale. Questo l'obiettivo del seminario; focalizzato sulla presentazione del rapporto preliminare dell'OIL sulle istituzioni per il dialogo sociale sammarinese. San Marino ha già ratificato la Convenzione sulle consultazioni tripartite; si apre ora la fase dell'implementazione. Pronte a questo nuovo step le organizzazioni sindacali. Consultazioni periodiche, dunque, come leva di progresso sociale; e anche per prevenire – quando possibile - situazioni di conflittualità come quella registratasi sulla questione IGR. Presenti all'evento anche rappresentanti delle associazioni datoriali; sia in presenza che da remoto. Oltre ovviamente a vertici ed esperti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Nell'analisi preliminare riconosciuta la propensione al confronto in Repubblica. Posto l'accento al contempo sulla necessità di ampliare la base di rappresentanza; per includere ad esempio anche le nuove forme di lavoro atipico, i giovani, e così via. Fondamentale – sottolinea il Segretario Bevitori – il metodo.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Alessandro Bevitori, Enzo Merlini (CSDL), Francesca Busignani (USL) e Milena Frulli (CDLS)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia