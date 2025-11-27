Lavoro: seminario tripartito con l'OIL, a Palazzo Mercuri, sul dialogo sociale di alto livello Obiettivo rafforzare il “Contratto Sociale”; con l'implementazione di una Convenzione di valore strategico nel contesto delle priorità della Coalizione mondiale per la giustizia sociale

Strutturare il confronto fra i vari attori del mondo del lavoro; fare in modo che diventi un asset imprescindibile per dare concretezza normativa al principio del lavoro dignitoso, per affrontare sfide quali la transizione ecologica e digitale. Questo l'obiettivo del seminario; focalizzato sulla presentazione del rapporto preliminare dell'OIL sulle istituzioni per il dialogo sociale sammarinese. San Marino ha già ratificato la Convenzione sulle consultazioni tripartite; si apre ora la fase dell'implementazione. Pronte a questo nuovo step le organizzazioni sindacali. Consultazioni periodiche, dunque, come leva di progresso sociale; e anche per prevenire – quando possibile - situazioni di conflittualità come quella registratasi sulla questione IGR. Presenti all'evento anche rappresentanti delle associazioni datoriali; sia in presenza che da remoto. Oltre ovviamente a vertici ed esperti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Nell'analisi preliminare riconosciuta la propensione al confronto in Repubblica. Posto l'accento al contempo sulla necessità di ampliare la base di rappresentanza; per includere ad esempio anche le nuove forme di lavoro atipico, i giovani, e così via. Fondamentale – sottolinea il Segretario Bevitori – il metodo.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Alessandro Bevitori, Enzo Merlini (CSDL), Francesca Busignani (USL) e Milena Frulli (CDLS)

