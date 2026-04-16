INTELLIGENZA ARTIFICIALE Le aziende sammarinesi pronte a sfruttare l'IA per elaborazione dei dati e budgeting Iniziativa organizzata da Orienta SRL che ha coinvolto le più importanti imprese e istituti di credito sammarinesi

L'intelligenza artificiale è entrata prepotentemente nelle nostre vite, ma stavolta non parliamo di chatGPT.

Le aziende che fanno business sono le vere protagoniste del cambiamento con l'apertura di nuovi orizzonti per l'elaborazione dei dati e il budgeting. Oggetto di tutto questo, l'incontro organizzato da Orienta SRL a Dogana, che ha riunito le principali imprese e istituti di credito sammarinesi per un confronto su come ottimizzare la gestione organizzativa e la sicurezza dei dati grazie all'IA.

"In azienda è fondamentale avere prima un patrimonio di dati consolidato, perché l'intelligenza artificiale si nutre di dati, quindi dobbiamo dargli i dati corretti. Il secondo punto è usare soluzioni professionali, perché i nostri dati devono essere al sicuro, devono essere gestiti e devono rimanere privati per l'azienda e non devono assolutamente essere dispersi. Il terzo punto è, qui c'è veramente la differenza, riuscire a integrare questi strumenti con i software e coi processi aziendali già esistenti e allora lì non diventa più uno strumento personale, ma diventa un'evoluzione dell'intera organizzazione, ha sottolineato Fabio Guardigli, Amministratore unico di Orienta SRL.

L'intelligenza artificiale applicata all'elaborazione dei dati ha un carattere totalmente democratico perché coinvolge tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni. Ma le imprese devono essere pronte al cambiamento, inevitabile, della propria struttura organizzativa.

Un ruolo chiave dell'incontro ha avuto il contributo di Sanmarco Informatica Spa, con Michele Romano: "Quello di cui ci occupiamo noi non è semplicemente portare un singolo agente, cioè un'intelligenza artificiale piccola all'interno di un processo, ma rivedere e disegnare tutto il processo aziendale, cioè l'intelligenza artificiale ci aiuta e ci impone di rivedere tutta la struttura organizzativa, per renderla più efficiente. Quindi noi nascondiamo la complessità, le aziende non vedono di fatto l'intelligenza artificiale come uno strumento tecnologico ma vedono l'efficientamento di tutto il processo. Questo è facilmente dimostrabile, perché poi nei prototipi che noi facciamo con i clienti e con le aziende, è direttamente percepibile: con i dati del cliente facciamo vedere il prima e il dopo, cioè come cambia concettualmente tutto il modello organizzativo grazie appunto all'inserimento dell'intelligenza artificiale.

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