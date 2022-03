Le Finanze tagliano le accise sull'importazione dei carburanti

Entra in vigore mercoledì il decreto n.40 che riduce le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante. Lo rendono noto le Finanze. La manovra è stata decisa per andare incontro ai distributori sammarinesi per effetto dei rincari causati dalla situazione internazionale. e sarà valida fino al 30 Aprile 2022: in particolare la riduzione delle accise sulle importazioni di benzina e di gasolio ad uso carburante sarà di 0,25 euro al litro, mentre sulle importazioni di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante è ridotta di 0,08516 al kg. e di 0,04684 al litro. Intervento che dovrebbe poi riflettersi positivamente anche sui prezzi alle pompe e dunque agli automobilisti.

