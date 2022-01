Le ripercussioni della pandemia non colpiscono solo alberghi e discoteche, ma anche il comparto fieristico Fiere e congressi

Le ripercussioni della pandemia non colpiscono solo alberghi e discoteche, ma anche il comparto fieristico Fiere e congressi.

Fiere e congressi, dopo l'impennata dei contagi, alzano bandiera bianca. Ad essere colpiti in particolare gli alberghi, la maggior parte dalla pioggia di disdette de periodo Natale - Capodanno. Tanto che il pressing per una copertura più ampia dell'ombrello del governo, che per compensare le cancellazioni potrebbe intervenire ancora dopo i ristori del 2020 e i sostegni del 2021 con un nuovo decreto entro la metà di questo mese, avrà come destinatario principale il comparto turistico.

L'incertezza tuttavia domina anche il mondo delle fiere e dei congressi. Alcuni dei principali poli fieristici del Centro-Nord, tra i quali Bologna e Rimini, hanno già deciso il rinvio di molte manifestazioni attese a gennaio, a partire dal Sigep, la fiera del gelato slitta dalla terza decade di gennaio a marzo. Ed è di oggi l'annuncio di Bolognafiera del posticipo determinato dall’escalation degli indicatori pandemici evidenziati su scala nazionale, della 18esima edizione di MarcabyBolognaFiere: la manifestazione è stata riprogrammata al 12 e 13 aprile 2022.

Attendere la primavera consentirà alla business community MDD di organizzare con maggiore tranquillità l’agenda degli incontri in Fiera e, per le 900 aziende che avevano aderito di poter contare in un contesto in cui a seguito del rapido avanzamento delle campagne vaccinali sarà superata l’attuale situazione di incertezza, e ristabiliti i collegamenti internazionali. Ma le ripercussioni economiche sul comparto, per il momento, sono pesanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: