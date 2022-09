Le sfide delle PMI: il Segretario Righi in Polonia al 31° Economic Forum

"L'Europa di fronte alle nuove sfide": per la seconda volta all’Economic Forum di Karpacz, in Polonia, il Segretario di Stato per l'Industria, Fabio Righi porta il sistema sammarinese all'attenzione di una platea globale. Nel suo intervento un focus sulle piccole e medie imprese nell'attuale difficile congiuntura: la pressione affrontata dalle PMI per anni per ridurre i costi di produzione, aumentare la produttività e l'innovazione. Quali sono oggi le strategie e gli strumenti che consentono alle PMI di aumentare la loro competitività sui mercati nazionali e globali? questa la domanda cui nel panel si è tentato di dare una risposta.

31° edizione, considerato dagli addetti ai lavori la Davos dell'est, il forum resta occasione di scambio proficuo con i rappresentanti delle più importanti multinazionali tecnologiche, fondi di investimento ma anche a livello istituzionale. In questo contesto rientra l'incontro con Kinga Krzymowska, Responsabile strategia e sviluppo aziendale al Meeting annuale sugli investimenti (AIM) del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti.

‘Il nostro governo ha già attenzionato temi centrali legati alle difficoltà che ci attendono nei prossimi mesi a causa della crisi energetica dovuta al conflitto russo ucraino e le prospettive che ci sono nella logica della trasformazione digitale e di come questa possa rappresentare un volano e un’opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese in un’ottica di contenimento dei costi e di abbassamento dei prezzi -’ ha detto il Segretario Righi. ‘Il forum rappresenta l’occasione e il contesto ideale per incontri con rappresentanti di altri governi e del mondo economico: abbiamo già avuto un primo confronto con il mondo tecnologico qui rappresentato da colossi come Google, Microsoft e Amazon. In particolare, ho potuto approfondire il tema della partecipazione della Repubblica di San Marino all’Annual Investment Meeting ad Abu Dhabi il prossimo maggio perché sia un momento concreto di creazione di opportunità per le nostre imprese in un contesto molto interessante.’



Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria