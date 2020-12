Legge di Bilancio: domani mattina indetta una manifestazione da parte della Csdl

Manifestazione di protesta domani mattina indetta dalla Csdl con un corteo di auto che partirà alle 10.00 dal Multieventi per arrivare a San Marino Città. "In tempi normali con una simile finanziaria non avremmo esitato a proclamare lo sciopero generale!" - ha dichiarato il Segretario Generale Giuliano Tamagnini nella conferenza via Facebook dedicata ai temi del debito, dei prestiti internazionali e del Fondo pensioni. Contestata all'esecutivo soprattutto la mancanza di un confronto in particolare sul prestito ponte.

"Che i soldi servano è scontato - ha sottolineato Enzo Merlini, Segretario Confederale CSdL - ma dove si vanno a prendere e a quali condizioni è tutto da verificare. Prima di cercare i soldi sul mercato finanziario internazionale, si doveva affrontare l'argomento tutti insieme e decidere in modo concertato." Guarda ai Titano bond Tamagnini: "Se l'anno prossimo riuscissimo a collocare i trecento milioni di Titano Bond, la metà dovremmo utilizzarli per pagare il prestito che facciamo oggi. Per un anno le risorse le avremmo potute trovare all'interno delle banche sammarinesi senza dover fare questo obbrobrio di prestito internazionale, attraverso un'azienda che produce mangimi per animali, di uno Stato offshore”.





Al centro del dibattito anche il tema delle pensioni. Tamagnini ha ricordato i 10 milioni prelevati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti poche settimane fa, con la contrarietà della sola CsdL e si è detto preoccupato per le dichiarazioni contrastanti che arrivano dalla maggioranza rispetto l'inserimento a bilancio dei 28 milioni di euro per coprire il deficit tra entrate e uscite nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.