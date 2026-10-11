TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:33 Una pellicola all'uncinetto per uomini e donne 16:55 Nasce La Stampa USA: l'eccellenza e il futuro dell'Italia sbarcano in America 16:43 Nicole Conti guarda già al futuro 14:08 Cristian Brocchi: "Il calcio è dei tifosi. A San Marino tifo Tre Fiori"
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Legge sulla famiglia, la Csdl sottolinea le novità positive sui congedi parentali

Il sindacato plaude all'introduzione di tutele economiche per maternità e congedi. Ne beneficerà circa il 90% dei genitori

11 ott 2026
Legge sulla famiglia, la Csdl sottolinea le novità positive sui congedi parentali

La Csdl esprime apprezzamento per la riforma della legge sulla famiglia, che rafforza le tutele economiche per maternità e congedi parentali. Secondo il sindacato ne beneficerà circa il 90% dei genitori, soprattutto chi ha contratti part-time o retribuzioni basse. Per la maternità anticipata è previsto un minimo di circa 2.074 euro netti mensili, mentre per gravidanza e puerperio il minimo è di circa 1.659 euro. Per i primi tre mesi di congedo parentale l’indennità sale all’80% della retribuzione, con un minimo di 1.500 euro mensili. Previsti importi minimi anche per i mesi successivi, fino ai 18 mesi di vita del figlio. I dati ISS del 2025 mostrano che molti genitori percepivano indennità inferiori a 1.000 euro: per la Csdl, la riforma rappresenta, dunque, un concreto riconoscimento del valore della genitorialità.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia