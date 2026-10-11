Legge sulla famiglia, la Csdl sottolinea le novità positive sui congedi parentali

La Csdl esprime apprezzamento per la riforma della legge sulla famiglia, che rafforza le tutele economiche per maternità e congedi parentali. Secondo il sindacato ne beneficerà circa il 90% dei genitori, soprattutto chi ha contratti part-time o retribuzioni basse. Per la maternità anticipata è previsto un minimo di circa 2.074 euro netti mensili, mentre per gravidanza e puerperio il minimo è di circa 1.659 euro. Per i primi tre mesi di congedo parentale l’indennità sale all’80% della retribuzione, con un minimo di 1.500 euro mensili. Previsti importi minimi anche per i mesi successivi, fino ai 18 mesi di vita del figlio. I dati ISS del 2025 mostrano che molti genitori percepivano indennità inferiori a 1.000 euro: per la Csdl, la riforma rappresenta, dunque, un concreto riconoscimento del valore della genitorialità.







