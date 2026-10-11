SOSTEGNI Legge sulla famiglia, la Csdl sottolinea le novità positive sui congedi parentali Il sindacato plaude all'introduzione di tutele economiche per maternità e congedi. Ne beneficerà circa il 90% dei genitori

Legge sulla famiglia, la Csdl sottolinea le novità positive sui congedi parentali.

La Csdl esprime apprezzamento per la riforma della legge sulla famiglia, che rafforza le tutele economiche per maternità e congedi parentali. Secondo il sindacato ne beneficerà circa il 90% dei genitori, soprattutto chi ha contratti part-time o retribuzioni basse. Per la maternità anticipata è previsto un minimo di circa 2.074 euro netti mensili, mentre per gravidanza e puerperio il minimo è di circa 1.659 euro. Per i primi tre mesi di congedo parentale l’indennità sale all’80% della retribuzione, con un minimo di 1.500 euro mensili. Previsti importi minimi anche per i mesi successivi, fino ai 18 mesi di vita del figlio. I dati ISS del 2025 mostrano che molti genitori percepivano indennità inferiori a 1.000 euro: per la Csdl, la riforma rappresenta, dunque, un concreto riconoscimento del valore della genitorialità.

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