Lettera aperta dei Sindacati a Osla e Usc: "Urgente un incontro per tornare a trattare".

Rinnovo del contratto del commercio. "È urgente convocare un incontro per riaprire la trattativa". E' l'appello che le Federazioni Servizi di Csdl, Cdls e Usl rivolgono in una lettera aperta ad Osla e Usc. I sindacati ritengono inaccettabile l'aumento retributivo del 4,5% proposto di recente dalle controparti: "Qualunque aumento verrà concordato - sottolineano - questo dovrà essere riconosciuto nel quadro del Contratto collettivo nazionale. Ci rammarica profondamente dover rilevare - aggiungono - che, dopo aver convenuto ai tavoli negoziali l'impossibilità di percorrere tale ipotesi, OSLA e USC tornino ad invocarla". Per superare lo stallo, le organizzazioni sindacali si dicono pertanto disponibili a valutare eventuali modifiche all'automatismo di aumento di livello previsto in base alla sola anzianità di servizio lavorativo.

