Libera: focus sulle opportunità del mercato russo, nell'incontro serale

Serata all'insegna del pragmatismo; con riscontri, afferma Alessandro Bevitori, estremamente positivi. Un rapporto, quello fra la piccola Repubblica ed il più grande Paese al Mondo, che si traduce – sottolinea Libera - in opportunità per chi fa impresa. C'è tantissimo potenziale per una crescita ed una collaborazione reciproca, ha dichiarato Michele Muratori, in apertura di serata. Alla quale ha preso parte anche il Segretario all'Industria, che ha ribadito come il Titano debba dialogare con il Mondo, senza “preconcetti”: specie in ambito economico. Ad avviso di Fabio Righi la chiave, per evitare frizioni di carattere geopolitico, è la serietà nei rapporti. Spiegato allora l'impegno delle Istituzioni nella creazione di percorsi strutturati con Mosca, di un quadro formale; a tutto beneficio degli imprenditori sammarinesi intenzionati ad allargare i propri orizzonti.









Nel corso del 2021, ha sottolineato Andrej Ceccoli – Presidente dell'associazione San Marino-Russia -, le esportazioni di prodotti sammarinesi in Russia hanno raggiunto la cifra di 5 milioni e mezzo di euro. E soprattutto ha insistito sulle prospettive di sviluppo; parlando anche di una grande simpatia della popolazione del Titano verso il gigante eurasiatico. Di estremo interesse tecnico il contributo di Giuliano Bifolchi: analista geopolitico, specializzato nelle dinamiche dello spazio post-sovietico. Da lui un quadro sulle potenzialità del mercato russo, con un approfondimento sulle zone economiche speciali; di forte interesse, per il Titano, quella di San Pietroburgo. In platea diversi imprenditori, oltre al Console onorario Dennis Beccari. Non sono mancati riferimenti alla vicenda Sputnik, e all'importanza delle relazioni internazionali, nell'intervento di Alessandro Bevitori: coordinatore del gruppo Amicizia interparlamentare San Marino-Russia.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Bevitori - Libera