VENDITE PROMOZIONALI Liberalizzazione saldi, soddisfatta Osla: "Ma non abbassiamo la guardia, la crisi deve ancora arrivare" Gli imprenditori: "La ripartenza ancora non c'è stata"

“Vendite promozionali in ogni periodo dell'anno, alla percentuale decisa dall'esercente e senza preventiva comunicazione all'Ufficio Attività Economiche”. Tra i punti chiave del decreto legge emanato ieri sera, una misura in linea con le misure adottate fuori confine e con la richiesta di Osla garantire libertà nel promuovere la politica commerciale ad una categoria in difficoltà. Ancora attuale purtroppo l'SOS lanciato dalla categoria economica nei mesi del lockdown: “Non si può parlare ancora di ripresa, - dicono- il rischio di desertificazione permane, non tutte le attività hanno aperto e la crisi vera deve ancora arrivare".

Nel video l'intervista a Michele Andreini, direttore Osla



