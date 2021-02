BNS Licenziamenti BNS: nel pomeriggio confronto a distanza tra sindacati e Bonfatti

Licenziamenti BNS: nel pomeriggio confronto a distanza tra sindacati e Bonfatti.

In questi giorni a tenere banco sulla stampa sono i licenziamenti degli ultimi 23 dipendenti rimasti in Banca Nazionale Sammarinese. E proprio alla luce di questa riduzione integrale di personale, contestuale all'avvicinarsi del passaggio delle quote di BNS allo Stato, con l'uscita di Banca Centrale, è previsto nel pomeriggio il confronto a distanza, via zoom, tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore straordinario Sido Bonfatti, chiamato a fornire spiegazioni sulle motivazioni contenute nella lettera di licenziamento a sua firma e recapitata ai dipendenti la scorsa settimana.

[Banner_Google_ADS]



Già cessato il 1° febbraio anche il rapporto dei 5 dipendenti ex Cis ricollocati in Banca di San Marino e dei 5 reimpiegati in Banca Agricola Commerciale, ora tutti in mobilità.



I più letti della settimana: