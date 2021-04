1 MAGGIO Lo CSIR ricorda il lavoro di frontiera

Il Consiglio Sindacale Interregionale guarda alla condizione dei transfrontalieri – che durante la pandemia hanno vissuto il doppio disagio nel lavorare e vivere in luoghi con differenti condizioni e tutele – ricordando i diversi nodi ancora irrisolti: dalla mancanza di tutele legislative per i non residenti con figli disabili, sia italiani a San Marino, sia sammarinesi occupati in Italia, fino ai temi più generali della fiscalità, della sicurezza sociale, della legislazione del lavoro. Lo CSIR torna a chiedere confronto con le istituzioni per arrivare ad un chiaro riconoscimento della condizione specifica del frontaliere laddove “continuare a disegnare i diritti di un lavoratore sulla base della residenza rappresenta una contraddizione non più tollerabile. I diritti – scrive - devono seguire il lavoro, non la residenza”.

