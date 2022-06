LA DIGNITÀ DEL LAVORO Lonfernini a Ginevra, parla alla Conferenza ILO: "Costruire una vita lavorativa dignitosa, sicura e sana per tutti" L'impegno del Titano nel promuovere interventi straordinari negli anni della pandemia e ad introdurre nuove politiche per incentivare l'occupazione di giovani e donne

Parla in Plenaria alla Conferenza internazionale dell'ILO, per la prima volta in presenza, il Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini. Le politiche del lavoro messe in campo dal Titano negli ultimi anni, densi di difficoltà, concentrate in poco più di tre minuti di intervento, ma abbastanza per dare il senso dell'impegno nella promozione di interventi straordinari a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori, il tutto “in assenza di aiuti e fondi internazionali”; nell'introdurre – solo per citarne alcune - nuove politiche mirate al reinserimento lavorativo e alla riconversione professionale, - ha spiegato - con particolare attenzione riservata all'occupazione femminile, giovanile e agli ultra cinquantenni, le categorie più svantaggiate; la propensione a rivedere le norme in materia di inclusione lavorativa e responsabilità sociale d’impresa; a rinnovare politiche volte a migliorare l’incontro tra domanda e offerta”.

Passi importanti - ha concluso - per “contribuire a costruire”, insieme a tutti i soggetti coinvolti, “una vita lavorativa dignitosa, sicura e sana per tutti”. Con l'ILO come interlocutore privilegiato.

Dopo l'intervento in Plenaria, il Segretario Lonfernini si è intrattenuto in un colloquio privato con il Vice Direttore Regionale ILO per l’Europa e l’Asia Centrale, Maurizio Bussi: sul tavolo i temi relativi alle possibilità formative e professionali per i giovani sammarinesi, per una migliore integrazione fra l’organizzazione e i giovani degli Stati membri e per consentire l’accesso alla carriera internazionale attraverso l’ILO. Lonfernini e Bussi hanno inoltre discusso di occupazione femminile e della recente ratifica della Convenzione C190, e dell’importanza del confronto tripartito nelle sfide future del mondo del lavoro e del relativo monitoraggio.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini.

