Lonfernini - Commercialisti, torna il sereno: "Lavoriamo al decreto per un rinnovato equilibrio”

"Lavoriamo al decreto per un rinnovato equilibrio” così il Segretario Lonfernini dopo l'incontro con l'Ordine dei Commercialisti, che ha fatto seguito al duro botta e risposta a colpi di comunicati sulla riforma del lavoro. L'incontro è stato occasione di dialogo sul provvedimento in vigore da gennaio: “Abbiamo rivolto ulteriori chiarimenti rispetto al provvedimento in corso e specifiche rispetto a note di raccordo già adottate con il segretario alla Sanità in materia previdenziale” chiarisce il Segretario, che nel confronto si è concentrato su un ulteriore decreto: "Abbiamo accolto dall'Ordine - dice - indicazioni su alcune specifiche della legge”; in particolar modo su uno dei punti contestati, il livello dell'amministratore dipendente. Assicura che su questo tema intende accogliere modifiche, "in funzione del numero dei dipendenti”.