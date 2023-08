CONFRONTO APERTO Lonfernini sul Decreto Lavoro: "Un pizzico di amarezza per il mancato accordo tripartito, ma ci proveremo ancora" Intervista al Segretario di Stato

Segretario Lonfernini, sindacati e datori di lavoro hanno obiettivi praticamente opposti, come pensa di trovare la quadra?

“Intanto, in tutti questi mesi, ci abbiamo provato a trovare soluzioni che soddisfacessero entrambe le parti...Rimane quel pizzico di amarezza per non esserci riusciti ma non significa che non si riesca nei prossimi tre mesi, prima della ratifica”.

Quale l'aspetto più qualificante del decreto?

“Credo che tutti e tre i punti sostanziali (tempo determinato, interinale, distacchi) siano molto qualificanti e migliorativi rispetto alla legge attuale. Abbiamo 'strutturato' ciò che fino ad oggi si faceva in maniera meno sistemica”.

