Lonfernini: "Tariffe ferme da anni. Ora lavoriamo sull'approvvigionamento con nuova progettualità"

Nel video l'intervista al Segretario Lonfernini

Già scattati dallo scorso 1° aprile i nuovi rincari sull'acqua a San Marino. L'Autorità di regolazione per i servizi pubblici e l'energia ha approvato, con delibera, l'aumento del 30% per l'uso domestico e del 15% per “uso diverso”, mentre il rialzo è del 45% per lo smaltimento delle acque reflue. Si va, comunque, verso rincari progressivi di qui al 2024.

Per l'Autorità, la richiesta di aumento delle tariffe acqua potabile da parte dell'AASS “non sembra essere conseguente ad evidenti cambiamenti di situazioni di mercato, ma più legata “al ripianamento di una cronica perdita di servizio”. Lettura non condivisa dal Segretario Teodoro Lonfernini, per il quale si tratta di un passaggio che rientra in una logica di adeguamento delle tariffe ferme da troppo tempo. Progettare nuove forme di approvvigionamento, l'obiettivo a cui tendere adesso.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per i Rapporti con l'AASS.