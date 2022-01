Lotta al riciclaggio: San Marino tra i 17 Paesi avanti negli adempimenti della Convenzione di Varsavia La Repubblica è tra gli Stati che hanno completamente recepito una serie di disposizioni della Convenzione

La notizia è contenuta in un nuovo report: il Titano ha recepito tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 10 della Convenzione di Varsavia, cioè il documento, aperto alla firma nel 2005, su riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. 36 i Paesi interessati. A valutare il loro operato è la Conferenza delle Parti che monitora misure legislative e di altra natura volte a garantire che le persone giuridiche vengano ritenute responsabili dei reati di riciclaggio di capitali a loro nome e a loro vantaggio.

Proprio la questione della responsabilità è centrale per la Convenzione del Consiglio d'Europa, visto che gli autori fanno spesso ricorso a società, associazioni di beneficenza e imprese commerciali per riciclare i proventi illeciti. Passi in avanti sono stati fatti da 17 Paesi – tra cui San Marino e Italia - che hanno recepito tutte le disposizioni dell'articolo della Convenzione. Altri Paesi devono invece ancora lavorare per un adeguamento. Obiettivo del trattato internazionale è prevenire e, in contemporanea, controllare il riciclaggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: