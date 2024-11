BOLLETTE Luce e gas: tempo fino al 30 novembre per passare da tariffa indicizzata a fissa Csdl e Sportello consumatori, in base a un'analisi, spiegano che la indicizzata per la luce è stata la più favorevole nell'ultimo anno

Luce e gas: tempo fino al 30 novembre per passare da tariffa indicizzata a fissa.

C'è tempo fino al 30 novembre per scegliere se passare dalla tariffa indicizzata a quella fissa per tutto il 2025, dopo l'ultima proposta dell'Azienda dei servizi di tariffe fisse per elettricità e gas. Lo ricordano la Csdl e l'Associazione sportello consumatori.

Gli interessati che vorranno fare il passaggio avranno la nuova modalità di tariffazione per i prossimi 12 mesi e non sarà possibile interromperla prima. Chi vuole mantenere il sistema indicizzato, non dovrà fare nulla. In base a una serie di analisi, sindacato e associazione dei consumatori hanno rilevato che, nell'ultimo anno, il prezzo indicizzato è stato quello più favorevole per l'energia elettrica. Ma, sottolineano, "non è possibile fare previsioni".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: