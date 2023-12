Luigi Tontini nuovo Presidente Osla: "Dobbiamo riprendere attrattività sul territorio"

Cambio al vertice in Osla. L'assemblea elegge Luigi Tontini nuovo presidente. Aveva già ricoperto questo ruolo dal 2009 al 2012. Parla degli obiettivi del suo mandato: “Riprendere in mano questa associazione e ascoltare gli associati per analizzare le problematiche. Le sfide - anticipa - sono rivedere quello che sarà il progetto sull'Europa e il commercio locale. Dobbiamo riprendere attrattività sul territorio che in questi anni ci è venuta a mancare”.

Nel video l'intervista

