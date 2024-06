BRAND Made in San Marino: Segreteria Industria e Federitaly collaborano per una piattaforma di certificazione Oggi la firma dell’accordo. Allo studio una piattaforma personalizzata basata sulla tecnologia blockchain

Obiettivo, puntare sullo sviluppo del marchio Made in San Marino. La firma del protocollo tra Federitaly e Segretaria di Stato all'Industria segna un punto di inizio e non di arrivo di una collaborazione su cui si lavora da tempo e con l'intermediazione dell'Associazione San Marino – Italia.

L'intesa prevede che Federitaly, che ha la tutela e promozione del Made in Italy come mission, fornisca alla Segreteria di Stato e agli Uffici amministrativi competenti l'assistenza sinergica e necessaria per sviluppare un progetto di certificazione e valorizzazione del marchio Made in San Marino, anche mediante il supporto di una piattaforma personalizzata basata sulla tecnologia blockchain. I

Prevista da protocollo l'istituzione di un apposito tavolo di lavoro: Elisabetta Righi, Presidente dell'Associazione San Marino - Italia, delegata dalla Segreteria a curare i rapporti con Federitaly.

Nel video le interviste a Carlo Verdone, Presidente Federitaly e Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria.

